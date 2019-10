Enquête sur l'attentat de la préfecture : Mickaël Harpon soupçonné par ses collègues dès 2015

De nombreuses questions se posent toujours à la préfecture de police de Paris. Derrière les murs de cette dernière, il y a eu des doutes et des soupçons bien avant que Mickaël Harpon ne passe à l'acte. Selon une enquête interne, ses collègues se souviennent d'une vive querelle à la suite de l'attentat contre Charlie Hebdo. Mickaël Harpon ayant déclaré : "C'est bien fait". La hiérarchie directe a été prévenue verbalement, mais l'affaire est restée sans suite et aucun rapport n'a été écrit. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.