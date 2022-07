Enquête sur l'incendie de Landiras : le principal suspect remis en liberté ?

On vient d'apprendre que le principal suspect dans l'enquête sur l'incendie de Landiras a été remis en liberté la nuit de mardi. Léa Merlier le confirme. D'ailleurs, c'était à la brigade de Langon que le principal suspect a été entendu depuis lundi. Il a finalement été remis en liberté comme l'a annoncé le parquet de Bordeaux. Par ailleurs, l'homme a quitté la gendarmerie la nuit dernière aux alentours d'une heure du matin à l'abri des regards. En effet, les analyses et les expertises l'ont mis hors de cause. Il est à noter qu'il s'agit de la deuxième garde à vue depuis le début de l'enquête. La première avait été levée très rapidement, car l'emploi du temps du suspect n'était pas compatible avec sa présence sur le départ de feu. En l'occurrence, les investigations se poursuivent en attendant les résultats des prélèvement envoyés à l'institut de recherche criminelle. TF1 | Duplex L. Merlier