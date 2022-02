Enquêtes ouvertes et premières plaintes contre Orpea

Lorsqu'il arrive au ministère des Personnes âgées, le tout nouveau patron d'Orpea vient de l'apprendre. Son groupe est visé par une double enquête administrative et financière. Mais le leader européen des maisons de retraite continue de nier les graves accusations de maltraitance. "Ce que nous avons lu ne correspond absolument pas à la réalité de la vie dans nos établissements", lance Philippe Charbier. Après la publication de ce livre-enquête, vendredi, un Ehpad de Neuilly-sur-Seine a fait l'objet d'une inspection. Cet établissement luxueux était déjà visé par une plainte de Christine Chouly depuis un an et demi. Sa mère y est décédée en avril 2020 pour suivi médical défaillant. Alors que sa mère était en convalescence suite à un AVC. Absence de téléphone dans sa chambre, des résidents livrés à eux-mêmes, vol d'effets personnels... tout figurait dans sa plainte restée lettre morte jusqu'à un appel du procureur vendredi dernier. Des pratiques proches de la maltraitance pour améliorer la rentabilité de ces établissements. C'est toute une profession qui est remise en question. TF1 | Reportage E. Lefebvre, H. Dreyfus