Enrico Macias : 60 ans de succès

Malgré une petite extinction de voix ce soir-là, Enrico Macias, 83 ans, a mis le feu à l'Olympia. "A mon âge, je remercie tous les jours Dieu de me laisser, à cet âge-là, encore en bonne santé. Enfin pas ce soir", confie le chanteur. Sur scène, jusqu'à 25 musiciens-choristes l'accompagnent. Cette année, il fête ses 60 ans de carrière. Dans sa loge, nous avons réuni trois générations d'artistes. "Il m'étonne toujours parce que d'une situation inextricable, il en fait une situation positive. C'est de la vraie magie", explique son fils et musicien Jean-Claude Ghrenassia. "Il m'apprend beaucoup. La patience, la persévérance, le travail, la régularité, c'est quelque chose qu'il m'a appris depuis tout petit", confie Symon, son petit-fils et chanteur. Entre eux, il y a une grande complicité. Depuis, qu'on se rassure, il a retrouvé sa voix et continue l'aventure. TF1 | Reportage J. Chubilleau, S. Hernandez