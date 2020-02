Enseignant décédé des suites du coronavirus : grosse inquiétude dans l'Oise

Suite au décès d'un enseignant dans l'Oise, les questions demeurent sur la manière dont il a été contaminé au coronavirus. Âgé de 60 ans, Dominique était conseiller municipal et connu dans son village pour sa gentillesse et son professionnalisme. Plusieurs personnes qui l'avaient côtoyé sont placées en confinement. De quoi inquiéter les habitants de Vaumoise sans pour autant céder à la panique.