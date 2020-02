Enseignant décédé des suites du coronavirus : son médecin se confie

Un enseignant est décédé des suites du coronavirus mercredi, dans l'Oise. Au lendemain des faits, un renseignement supplémentaire vient s'ajouter au dossier. On apprend en effet que le professeur avait été placé en arrêt de travail, trois jours avant les vacances de février. Ayant eu vent de la nouvelle, le médecin qui avait traité son cas s'est mis en confinement. L'équipe de TF1 est allée à sa rencontre pour en savoir davantage sur la situation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.