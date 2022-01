Enseignante à la retraite, Claudine reprend du service

Pour Claudine Navel, professeure des écoles retraitée, les grasses matinées ont été de courte durée. A 62 ans et après seulement quatre mois de retraite, l'Inspection académique appelle Claudine début janvier pour un remplacement dans une école maternelle. C'est une situation exceptionnelle liée aux très nombreuses absences générées par le Covid. Accepter était une évidence. "C'est rendre service. C'est être utile et ça me semblait quand même essentiel", lance-t-elle. Le plus important pour elle, c'est que les classes ne ferment pas, mais aussi, continuer encore un tout petit peu d'exercer ce métier qu'elle aime tant. Partager cette classe avec Claudine, c'est un plaisir pour Marie Jalabert. Elle travaille ici depuis un an. Les parents d'élèves, sont eux, soulagés. Quand on sait que la nouvelle maîtresse a 42 ans d'expérience, cela rassure. Au début des vacances de février, Claudine devrait raccrocher définitivement et se consacrer à la marche, au yoga et à la lecture, ses autres passions. TF1 | Reportage D. Sitbon, J. Clouzeau