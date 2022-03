Enseigner malgré la guerre en Ukraine

Jamais elle n'aurait imaginé faire l'appel de cette manière. Quatre élèves sont encore à Odessa, les deux tiers d'entre eux suivent son cours d'histoire depuis l'étranger. Face à un conflit qui s'enlise, les écoles ukrainiennes ont repris les cours à distance. Lada Kobzar, professeure d'histoire, est l'une des seules qui enseignent depuis Odessa. "C'est une responsabilité pour moi d'enseigner le patriotisme aux enfants à travers des exemples historiques." nous affirme-t-elle. À l'autre bout de la ville et bien loin de ses camarades, Margarita se dit comme eux, plus attentifs que jamais. "J'ai besoin d'étudier très sérieusement pour qu'après la guerre, ce pays soit plus prospère."nous exprime-t-elle. À la fin du cours, pour nous, la professeur rappelle l'une de ses élèves qui s'est réfugiée en Moldavie avec sa famille. "Étudier m'aide à me concentrer sur des choses simples, des choses de la vie d'avant. Et j'oublie un petit peu qu'il y a cette guerre. Je suis tellement reconnaissante vis-à-vis de mes professeurs", exprime Macha, collégienne ukrainienne de 14 ans. Lada a hâte de retrouver ses élèves. Des retrouvailles, un jour peut-être dans ce collège d'Odessa. En attendant après les cours, la professeure se dirige vers un centre de bénévolat pour participer à l'effort de guerre. TF1 | Reportage E. Lefebvre, A. Pocry, E. Fourny