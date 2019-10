Entr'Aidants, l'association qui prend en main les aidants

A Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, l'association Entr'Aidants soutient les personnes accompagnant des malades, des personnes âgées ou handicapées. Plusieurs fois dans l'année, ces aidants, qui souvent sont des proches des malades, se retrouvent autour d'un café ou dans une réunion pour échanger et raconter leur quotidien difficile. Une manière de lutter contre l'épuisement physique et moral. En effet, dans 40% des cas, les aidants meurent avant le malade. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.