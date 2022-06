Entraînement de rêve avec les Bleus

Quelques passes échangées avec Antoine Griezmann ou Benjamin Pavard en personne. C'est le rêve qu'ont pu vivre 24 enfants à Clairefontaine, le 1er juin dernier, dans le cadre de l'opération "entraînement de rêve". Vainqueurs du concours, ces jeunes passionnés ont pu accompagner leurs idoles de l'équipe de France le temps de quelques passes. Parmi ces champions en herbe, Quentin, dix ans, fan d'Hugo Lloris. "Il fait des arrêts réflexes incroyables", souligne le jeune passionné. Outre les entraînements, ces enfants ont également pu partir à la découverte de l'univers des Bleus. Ils ont pu visiter le château de Clairefontaine, toucher la Coupe du monde et participer à des conférences de presse qui se déroulent "comme dans une salle de cinéma, VIP un peu", s'étonne un participant. Une journée de rêve où tout devient possible : défier un joueur de l'Équipe de France, marquer le but de la victoire, et pour Mila, savourer un moment de complicité avec une star du football mondiale comme Kylian Mbappé. Une rencontre dont il a pu, lui aussi, profiter. "Elle a huit ans et demi, et elle a les deux pieds déjà. Elle est déjà en avance", s'amuse le joueur du PSG. Des instants uniques pour les enfants, mais aussi pour les parents. "Je suis très émue", explique la mère d'un des participants quant un autre détaille : "Je pense qu'elle va en parler longtemps, mais je vais en parler longtemps aussi". Un moment hors du temps dont les enfants garderont un souvenir indélébile, deux étoiles sur les maillots et encore plus dans leurs yeux.