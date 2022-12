Entre deux réveillons, les bienfaits du citron

Après quelques excès, un bon jus de citron s’impose. Peu caloriques, riches en fibres et en vitamine C, les agrumes ont la cote. Cap sur le marché Forville, à Cannes, pour en connaître les vertus. Il y a les bons élèves : "On en prend en tout cas chaque matin, depuis tout le temps, fête ou pas fête" ; "Toutes les surcharges des fêtes, ça part avec ça" ; "Un citron pressé le matin, c’est le meilleur". D’autres, en revanche, préfèrent le citron gourmand. Pour passer un réveillon de la meilleure des façons, sur son étal, Edmond, lui, n’est jamais avare de bons conseils. "Les tisanes avec du thé et du citron, ça fait du bien, ça fait digérer", nous confie le vendeur. Étant donné que c’est produit de saison par excellence, la demande est très forte en ce moment. Comme illustration, direction l’exploitation d’agrumes de Delphine Tamonte sur les Coteaux, à Vallauris (Alpes-Maritimes). "C’est le plus fort de la demande entre les fêtes. Le plus gros de la récolte, c’est maintenant, sept jours sur sept. On ramasse et le lendemain, c’est déjà sur les étals", explique-t-elle. Les clémentines, les pomelos, les oranges du pays possèdent également ces qualités antioxydantes. Des produits de fête à consommer sans modération. TF1 | Reportage P. Roubaud, B. Taïb