Entre le gouvernement et les gilets jaunes, un dialogue de sourds ?

Entre le discours d'Emmanuel Macron qui a fait preuve de souplesse dans ses propos et celui du Premier ministre, les Français ne s'y retrouvent plus. "On a fixé un cap et on va tenir ce cap", a déclaré Edouard Philippe. Le chef de l'Etat dit entendre les complaintes de ses citoyens, mais n'a aucune solution pour eux. Que va faire l'exécutif ?