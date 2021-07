Entre marché et terrasse, joie des vacances farniente dans le Var

Comment passer ses vacances en Provence sans succomber aux belles olives ? Les étals sont gorgés de soleil. Il n'y a pas de doute, il y aura de la couleur dans les assiettes au déjeuner. "Je vais faire une salade de tomates, parce que ce n'est pas ce qu'on trouve dans la région parisienne" ; "Des abricots, des pastèques, on a envie de tout acheter, c'est ça le problème", lancent des vacanciers. Avec déjà 25 °C à dix heures, les platanes sur la place du village invitent à profiter des terrasses ombragées. C'est une douceur de vivre que chacun est venu chercher ici. D'autres préfèrent se perdre dans les ruelles de Bargemon, pour trouver de la fraîcheur près des vieilles pierres. Et par chance, il y a de quoi s'hydrater à chaque coin de rue. C'est une oasis pour ceux qui en ont besoin, et notamment les cyclistes qui sont nombreux à se balader dans la région. "Il n'y a aucun autre endroit qu'en Provence où il y a une telle lumière", affirme l'un d'eux. À la mi-journée, les volets se sont clos pour s'assurer une sieste au frais. Cet après-midi, 32 °C sont attendus.