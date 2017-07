Entre Le Touquet et Hardelot, les dunes regorgent de richesses en tout genre  

Bienvenue dans ce gigantesque espace lunaire qui ceint la mère et qui abrite bien des curiosités. Ici on peut prendre le temps dans le sable ou galoper au bord de l’eau lors des promenades à cheval. On peut aussi prendre de l’altitude pour voir les plantes à fleurs sur les dunes, ou bien en observer les moindres recoins, comme ce cueilleur, pour y trouver de l’ail en pleine nature.