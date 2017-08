Le Flobart, ce petit voilier traditionnel de la Côte d’Opale qui date du 16e siècle, a été pendant longtemps le plus fidèle compagnon des pêcheurs sur le littoral entre Wissant et Audresselles, dans le Nord. Aujourd’hui il n’est plus utilisé pour la pêche, mais quelques flobarts continuent de sillonner le Boulonnais grâce au travail de quelques passionnés.