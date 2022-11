Entrée de ville : des commerces bientôt déplacés

C'est une vue de carte postale d'où que l'on regarde. Le problème c'est que pour admirer Chartres, sa cathédrale et ses clochers, il faut d'abord passer par le supermarché. Quand vous arrivez en ville par l'autoroute, les premiers bâtiments que vous croisez sont ceux d'une grande zone commerciale. Alignement d'enseignes autour d'un parking gigantesque tout droit sortie des années 70 et qui y est resté. La mairie a bien conscience du problème, elle a décidé de tout raser et de tout reconstruire à côté. Une zone commerciale repensée et plus moderne avec beaucoup de verdure. Pour les commerçants, ce déménagement forcé est une bonne nouvelle. Pour le moment, le projet est encore au stade administratif et il est pharaonique. En plus des commerces, 2 000 logements sociaux vont aussi être rasés et reconstruits sur la nouvelle zone commerciale. Aucun logement ne sera perdu et les loyers des habitants ne bougeront pas. Le chantier pourrait durer 20 ans coûtant plus de 50 millions d'euros à la ville. Le prix pour que l'esthétique et la vie pratique puissent cohabiter. TF1 | Reportage F. Litzler, V. Pierron