Entrées de villes : la chasse aux panneaux publicitaires

Des panneaux à perte de vue, de toutes les tailles. Des publicités en tout genre quand on arrive dans la commune de Saint-Priest (Rhône). Il y en a absolument partout. Sur la route qui nous mène au centre-ville, nous en avons compté une douzaine en moins d’un kilomètre. Elles sont sur les façades des maisons ou dans les jardins des habitants, comme Mohamed Djoudi. Son panneau lui rapporte 800 euros par an. Comment éviter que les communes et les campagnes se transforment en publicités géantes ? Certaines municipalités passent à l’action. C’est le cas de Villefranche-de-Rouergue. Il y a six mois, on y avait vu une multitude de panneaux, mais aujourd’hui, l’horizon s’est un peu éclairci. Dans cette commune de 12 000 habitants au cœur de l’Aveyron, 230 panneaux ont été retirés de l’espace public. Et le maire ne compte pas s’arrêter là. Son prochain combat : des panneaux installés sur des propriétés privés. La municipalité prépare un nouveau règlement. Harmoniser les réclames sans les interdire, c’est la solution privilégiée par de plus en plus de communes pour que les forêts de panneaux laissent un peu plus de place à la nature. TF1 | M. Guénégan, A. Pocry