Entrepreneuriat : les difficultés de reprise d'une société

Reprendre une entreprise reste un vrai parcours du combattant dans l'Hexagone. Le plus difficile est de trouver le bon profil de société qui peut être reprise et développée. Mais surtout, l'acquisition de celle-ci doit correspondre au budget du repreneur. Par ailleurs, le revendeur peut avoir des exigences. À Paris, un entrepreneur pense avoir "sous-estimé les difficultés" de l'étude de dossier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.