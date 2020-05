Entreprises : l'Assurance maladie rembourse 50% des dépenses relatives à l'achat de matériels de protection

Masques, gels hydroalcooliques, plexiglas... ces matériels de protection ont un coût conséquent pour les entreprises en cette période de crise économique. Heureusement depuis ce lundi, l'Assurance maladie accorde un remboursement de 50% des dépenses engendrées. Plafonnée à 5 000 euros et rétroactive, cette aide est accordée aux indépendants et aux entreprises de 49 salariés maximum. Pour en bénéficier, il faut remplir un formulaire sur le site internet de l'Assurance maladie.