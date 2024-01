Entretien et hygiène : pourquoi une telle flambée des prix ?

Il faut en profiter, c'est la grande braderie. En effet, - 50%, - 70% et même - 80% sur ces produits d'entretien et d'hygiène. Ici, des palettes entières de couches, de shampoing ou de papiers toilette sont dévalisées, car dans quelques semaines, ces mégas promotions seront interdites. Dès le premier mars prochain, la grande distribution devra limiter ces promotions à 34% maximum. Alors évidemment, cela aura des conséquences sur votre budget. "Jusqu'à maintenant, j'achetais beaucoup pendant les promotions. Maintenant, on regardera deux fois avant de dépenser" ; "c'est cher, ce n'est pas la peine de réglementer les choses", confient les passants. À première vue, cette mesure, qui limite les promotions, semble impopulaire. Mais le député à l'origine de cette loi affirme qu'elle est nécessaire pour protéger les PME qui fabriquent ces produits d'entretien et d'hygiène. Cette loi permet que les hypermarchés ne mettent pas trop la pression sur les fabricants. Problème : cette fin de promotion massive arrive sur un contexte d'inflation sur ces produits, + 16% pour le rayon hygiène et + 25% pour l'entretien. De multiples hausses qui ont des conséquences sur les habitudes d'achat des Français. Les ventes de produits d'hygiène ont baissé de 6% l'an dernier. TF1 | Reportage P. Ninine, I. Blonz, G. Martin