Envie de grillades : où puis-je installer mon barbecue ? Le 13H à vos côtés

Les restrictions sont très nombreuses en matière d'installation de barbecue. En cas de risque incendie, on n'a pas le droit d'en allumer un dans une forêt ou un bois. Mais dans certains cas, la préfecture peut aussi l’interdire sur tout le département, y compris chez vous. Est-il possible d'installer un barbecue sur la plage ou dans un parc ? Dans ces cas-là, ce sont les communes et les préfectures qui décident. Et pour faire simple, c'est de moins en moins possible. Les restrictions s'appliquent jusqu'à 200 mètres d'une forêt ou de tout espace vert. Et comment ça se passe dans un immeuble ? Avant de sortir les merguez, il serait plus prudent de relire le règlement intérieur de votre résidence. Les barbecues au charbon de bois peuvent être interdits pour des questions de sécurité ou tout simplement de bonne entente entre les voisins. Les odeurs ou la fumée peuvent en gêner plus d'un. En revanche, pas de souci pour la plancha électrique. Sachez aussi qu'il peut y avoir d'autres interdictions. A. Bazar