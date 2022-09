Envie de travailler sur le canal du Midi ?

Il est encore temps pour une petite balade sur le canal du Midi. Depuis le port de Castelnaudary, embarquement pour une promenade de deux heures. A la barre, le capitaine d'origine allemande, s'appelle Detlef. Le guide, c'est Sylvie, son épouse. Après avoir navigué 25 ans sur les eaux vertes du canal, ils pensent à la retraite et ont mis la péniche en vente sur le site de SOS Villages. Pour Detlef, celui qui reprendra l'affaire y trouvera forcément du plaisir. Pour piloter cette embarcation de 48 passagers, il faut être détenteur d'un permis de navigation fluvial et d'une attestation de sécurité passagers. Il faut aussi connaître l'histoire du canal par cœur et maîtriser le passage des égouts. Le prix de vente est de 130 000 euros. Le bateau entièrement révisé coûte 60 000 euros. L'activité rapporte 70 000 euros. L'affaire peut être rentable rapidement pour un couple sans salarié. Nos deux bateliers sont prêts à accompagner le repreneur. TF1 | Reportage P. Michel, J.V. Fournis