Climat : les jeunes se mobilisent pour la défense de l'environnement

La journée mondiale de mobilisation des jeunes pour la défense du climat s'étend dans tout le pays. Le ministère a même décidé d'organiser des débats dans les établissements scolaires. Ce 15 mars 2019, plus de 200 manifestations sont prévues dans la plupart des grandes villes. Pour certains, comme au collège Lamartine à Toulouse, les élèves ont opté pour un rassemblement au sein des établissements afin de permettre à leurs camarades d'assister à des ateliers accompagnés de divers intervenants.