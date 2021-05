"Envole-moi" : un premier grand rôle pour Victor Belmondo

Dans le film "Envole-moi", un fils à papa devient le garde-malade d'un enfant défavorisé. Une punition censée lui mettre du plomb dans la cervelle. C'est l'acteur Victor Belmondo qui joue le rôle de ce jeune irresponsable. Un premier grand rôle au cinéma et un nom de famille. Nous nous sommes rendus sur le lieu de tournage pour le rencontrer. L'acteur se sent-il sous pression ? "Franchement ça va. J'essaie de rester détendu", confie-t-il. Victor Belmondo a-t-il hérité du talent de son grand-père ? Nous avons posé cette question à un ami de Jean-Paul Belmondo. "L'humeur joyeuse et aussi ce tempérament un peu physique, c'est l'héritage certainement", lance l'acteur Gérard Lanvin. "Les gens sont tentés de comparer, mais c'est à moi de montrer que j'ai aussi quelque chose à défendre", lance Victor Belmondo. L'acteur a débuté en 2015 dans des petits rôles avant d'être choisi aujourd'hui comme tête d'affiche. Avec "Envole-moi", il se fait un prénom sur le grand écran. Et son jeune partenaire, Yoann Eloundou, lui aussi, devrait bientôt faire parler de lui.