Envolée du prix des céréales

Depuis sept ans, Jérémy Simon, boulanger, n’avait pas connu de hausse du prix de la farine. En décembre dernier, son fournisseur lui a annoncé une augmentation de cinq centimes par kilo. Et la guerre en Ukraine risque de faire encore monter les prix. Le prix de la baguette tradition va augmenter de sept centimes. Les clients sont résignés. Selon Thierry Dubach, producteur de farine, pas de risque de pénurie. L’Hexagone produit suffisamment de blé. En revanche, la Russie et l’Ukraine font partie des plus gros exportateurs mondiaux de céréales. Alors si leurs prix montent, le blé français suivra. Chez les agriculteurs, l’alimentation animale sera plus chère. Les vaches laitières ont besoin de céréales et de protéines. Des denrées largement produites en Ukraine et en Russie. Le lait et la viande seront plus coûteux à produire. Pour l’instant, le prix des matières premières fluctue encore beaucoup. S’il y a une hausse des prix pour le consommateur, elle ne devrait pas être ressentie avant plusieurs semaines. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly