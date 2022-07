Eoliennes : ces riverains qui se mobilisent

Le premier conseil pour Clémence est de ne pas rester seule. Elle devrait mobiliser d'autres riverains et peut-être même monter une association. Cela permettra notamment de mutualiser les frais d'avocat qui dans ce genre de procédure, peuvent être très élevés. Le deuxième conseil est d'agir très vite. Dès qu'on a vent du projet, au stade de l'enquête publique, on va dans notre mairie et on fait des remarques. Il faut détailler les nuisances qui pourraient être engendrées, qu'elles soient visuelles ou sonores. La distance à laquelle on se trouve par rapport à l'éolienne est importante, elle doit être de 500 mètres minimums. Si l'enquête publique et le projet aboutissent, il existe deux recours juridiques devant le préfet et devant la justice administrative, directement devant la Cour administrative d'appel. Il est difficile d'avoir un chiffre extrêmement précis, mais selon la fédération de l'environnement durable, il y aurait au moins une centaine de procédure en cours. T. COIFFIER