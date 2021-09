Eoliennes en mer : des centaines de pêcheurs mobilisés

Ils se sont tous levés de bonne heure pour être présents. Dans son bateau, Alexis n'avait jamais connu pareil situation. Pêcheur depuis 30 ans, cette année, il a stoppé tous ses investissements et se pose des questions sur l'avenir. Mais Alexis n'est pas le seul à s'inquiéter. Ces dernières années, les pêcheurs estiment que leurs conditions de travail se sont dégradées et que personne ne les entend. "Moi, le bateau, ça fait deux ans que je l'ai acheté. J'ai investi 800 000 euros et j'en prends pour douze ans. Et quand on entend tout ce qui tombe, les éoliennes, la surpêche, le Brexit, ça fait peur et c'est logique", lance Julien. Deux heures de mobilisation sans blocage de port, pour les pêcheurs, l'idée n'est pas de s'opposer aux parcs éoliens, mais d'obtenir plus d'informations et d'échanges sur le sujet. Si rien ne change, ils se disent prêts à poursuivre leurs actions avec plus de fermeté.