Éoliennes en mer, trop visibles à Saint-Nazaire ?

Cet été à Batz-sur-Mer, de nombreux touristes comme Marie-Françoise et Didier sont surpris. Ils ne s'attendaient pas à voir au tant les 76 éoliennes en mer. "Ça fait plusieurs années qu'on vient là et quand je suis arrivée sur la plage, les premières choses que j'ai vues, ce sont les éoliennes" ; "Défigurer la nature, pour moi, ça me choque", témoigne le couple. Même les habitants ne pensaient pas qu'elles seraient aussi visibles à douze kilomètres du littoral. Mais depuis avril, ce nouveau paysage commence à être accepté et même oublié. "Ça fait partie de la nature maintenant" ; "Sur le plan esthétique, elles sont très estompées", lancent certaines personnes. Ce parc éolien produira 20% des besoins électriques de la Loire-Atlantique. Une énergie renouvelable indispensable aujourd'hui. D'ailleurs, certains espèrent que l'électricité sera moins cher. Avec un investissement total de deux milliards d'euros pour ce projet, l'énergie ne devrait pas être moins chère, mais plus verte. TF1 | Reportage M. Monnier, S. Guerche