Éoliennes en Moselle : les habitants s'inquiètent

Emmanuel Macron a misé sur les énergies renouvelables pour remplacer les énergies fossiles dans l'ensemble du territoire. En Moselle, les habitants luttent contre la mise en place de six éoliennes au-dessus de leurs villages. Pour eux, ce dispositif reste visible, malgré son implantation à distance.