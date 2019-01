Epargne : le livret A ne rapporte plus

Les épargnants ayant placé de l'argent sur le livret A ont été déçus. Le taux de celui-ci a été gelé à 0,75% depuis le printemps 2018 alors que l'inflation a connu une hausse de 1,6%. Ce placement ne rapporte plus grand-chose. Pour 1 500 euros placés, les épargnants ont perdu treize euros. Une situation qu'ils considèrent comme inadmissible. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.