Épargne : quels placements privilégier pour une retraite confortable ?

Comment ferez-vous pour maintenir votre niveau de vie le jour où vous partirez à la retraite ? Pour compenser la chute de leurs revenus à la retraite, certains misent sur l'immobilier. D'autres choisissent d'économiser tout au long de leur carrière. On a aussi la possibilité d'opter pour l'assurance-vie, qui permet d'effectuer des versements souples. Pour les travailleurs, l'épargne salariale dispose également d'avantages non négligeables. Et puis, on a le Perp, le plan d'épargne retraite populaire, qui est un placement plus contraignant. Quel que soit le placement, plus le futur retraité épargne jeune, plus son revenu sera important. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.