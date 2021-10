Épidémie de bronchiolite : onze régions touchées

Thimothy est un oncle préoccupé. Arya, sa nièce de trois mois seulement a de grosses difficultés respiratoires depuis quelques jours. Elle dort très mal et n'arrive presque plus à manger. Rendez-vous pris donc chez le kinésithérapeute. Depuis une dizaine de jours, Arya reçoit des soins pour soulager son système respiratoire en attendant qu'elle se rétablisse complètement. La bronchiolite est une maladie virale qui touche surtout les enfants de moins de deux ans. Elle provoque une toux et une respiration difficile pour les bébés. Depuis quelques jours, le virus s'installe dans le pays. Vincent Kunz, ostéopathe et kinésithérapeute, est en première ligne de l'épidémie. La manipulation est impressionnante mais permet au bébé d'enfin retrouver le sommeil. En cas de symptômes plus graves et pour éviter les complications, le médecin généraliste oriente les parents vers les services d'urgence. Les cas de bronchiolites sont les plus souvent bénins mais le virus reste très contagieux. Plus de 3 000 bébés ont été touchés dans l'Hexagone.