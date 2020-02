Epidémie de grippe : plus de dix millions de Français vaccinés

Toutes les régions sont désormais concernées par l'épidémie de grippe saisonnière. Cette année, plus de dix millions de personnes se sont fait vacciner contre la grippe, soit 600 000 de plus qu'en 2019. Pour réaliser ce geste médical, les pharmacies sont en première ligne. Ils ont vacciné une personne sur trois cet hiver. Selon les médecins, le pic de l'épidémie serait attendu d'ici la fin du mois de février. Il n'est donc pas trop tard pour se protéger. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.