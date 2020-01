Épidémie de grippe : quels sont les symptômes et les mesures de prévention ?

L'épidémie de grippe est en pleine expansion dans l'Hexagone. Elle touche presque toutes les régions, et particulièrement les enfants. Avec les températures instables, le virus s'en donne à cœur joie. Environ 10 000 personnes en meurent tous les ans. Il est alors essentiel de prendre des mesures. Comment éviter d'être contaminé ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.