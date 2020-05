Épidémie : la carte des régions en vert et en rouge est-elle déjà caduque ?

De nouvelles décisions du gouvernement sont attendues cette semaine en vue de la deuxième phase du déconfinement, prévue le 2 juin. Jusqu'ici, la carte se basait sur la capacité à déployer des tests et sur le taux d'occupation des services de réanimation dans les hôpitaux. La semaine du 18 mai, presque toutes les régions étaient en vert, sauf l'Île-de-France. Cette carte reflète-t-elle toujours la réalité de l'épidémie ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.