Épidémie : la France grippée

Aux urgences ou dans les cabinets de médecins, de nombreux patients viennent souvent pour les mêmes symptômes. Depuis le début de l'année, dans cette maison de santé, sept patients sur dix consultent un médecin généraliste pour des symptômes grippaux. C'est plus que l'an dernier. Cette situation n'est pas un cas isolé. Après les fêtes, l'alerte rouge épidémie s'étend désormais à la moitié Est de la France métropolitaine. Des régions comme la Bretagne ou la Normandie ne sont pas encore pleinement frappées par la grippe saisonnière, mais restent en alerte orange. En cause, moins de vigilance pour les gestes barrières et une campagne de vaccination qui patine, comme le constate ce pharmacien. L'augmentation des cas est plus visible chez les 60 ans et plus et les moins de quatorze ans. En cas de symptômes, les médecins recommandent de mettre le masque et quelques gestes simples : se laver les mains et aérer régulièrement. Ce pic épidémique devrait se poursuivre jusqu'au mois de février. TF1 | Reportage K. Yousfi, J. Roth, E. Vaudelet