Urgences d'Épinal : le personnel soignant dénonce le manque de médecins

Une nouvelle journée de mobilisation des services d'urgences des hôpitaux a lieu ce 11 juin 2019. Au moins 95 services d'urgences sont en grève dans le pays. L'hôpital d'Épinal, dans les Vosges, s'est joint au mouvement. En effet, la majorité du personnel sur place affiche clairement leur mécontentement, tout en continuant à travailler. L'hôpital accueille plus de 26 000 patients par an et le chiffre ne fait qu'augmenter, d'où l'asphyxie des urgences. Malgré la construction d'un nouvel hôpital, l'Agence régionale de santé demande à la direction de réduire les postes dans de nombreux services. Une contradiction que déplore le personnel soignant.