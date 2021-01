Les galettes de l'Épiphanie

Chaque année, on achète plus de 30 millions de galettes. On trouve généralement cette gourmandise presque partout, à tous les prix, de toutes les formes et à tous les goûts. Ce mardi, Denis et son fils David nous dévoilent la recette de leur galette. Pour les ingrédients, il nous faut de l'eau, de la farine, du sel et du beurre. Quant au feuilletage, il reste classique étant donné que la particularité de leurs galettes se cache dans la garniture. La famille n'utilise que des amendes entières pour le goût. Une recette qui a fait ses preuves car David vend plus de 1 000 galettes pendant le mois de janvier. Chez le boulanger, mais aussi chez le pâtissier, la galette est le produit star du début d'année. Il faut compter environ douze euros pour une part de six. Framboise, chocolat, pomme... il y en a pour tous les goûts. Mais le best-seller reste la frangipane qui représente plus de 50% des ventes dans un magasin. Enfin, la fève est aussi l'un des critères pour choisir une galette. Un plaisir gourmand pour prolonger les fêtes tout le mois de janvier.