Les brioches aux fruits de Provence

Qui sera le roi ou la reine ? En cette matinée d'Epiphanie, il y avait beaucoup de candidats dans une boulangerie d'Allauch (Bouches-du-Rhône). Tout le monde est venu chercher la galette, mais en Provence, on préfère le gâteau des Rois. À la chantilly, au chocolat ou nature, celui en forme de couronne est un plaisir pour les papilles et pour les yeux. Pour Sylvie Paillole, cogérante du Fournil du Logis Neuf, les fruits confits symbolisent les bijoux qu'avaient offerts les Rois mages. Ils donnent beaucoup de couleurs au gâteau. Dans son atelier, la recette est secrète et le savoir-faire traditionnel. Sucre, farine, fleur d'oranger... il faut fabriquer et pétrir la pâte 24 heures à l'avance. Sans oublier la fève, considérée comme un porte-bonheur, après la cuisson. Pour ce jour spécial, les boulangers ont préparé 120 gâteaux des Rois, appréciés des grands et des petits. Il ne reste donc plus qu'à espérer avoir la bonne part pour porter la couronne, et surtout le plus important, déguster.