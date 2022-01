Épiphanie : la couronne des rois du Sud-Ouest

Elles sont riches, tendres et moelleuses. Derrière les galettes bordelaises, des siècles de tradition et un parfum d'histoire. Du pur plaisir pour les gourmands. Chaque boulanger a sa méthode et sa recette. Chez Didier Sage, les ingrédients sont simples et choisis pour obtenir une pâte généreuse. Voici la pâte en pleine fermentation. Un très long repos est indispensable pour que les ingrédients se mélangent. Les boulangers attendent près de 24 heures avant de façonner la pâte. Ici, on pousse la tradition jusqu'à mettre de véritable fève dans les brioches. Michael saupoudre de sucres et c'est parti pour la cuisson. Une broche des rois traditionnelle et appétissante. Mais aux rayons de galettes bordelaises, certains ont exploré l'histoire pour travailler d'autres ingrédients. Dans son atelier de viennoiserie, Eudes Leynaud applique une vieille recette apprise auprès des Compagnons du Tour de France. L'époque de l'Épiphanie est le moment préféré de ce boulanger. Ici, la fermentation pendant laquelle se développent les arômes dure quatre jours. TF1 | Reportage C. Brousseau, F. Resbeut