Epiphanie : la tradition de la galette comtoise

Vous l'aimez pour sa texture unique, sa légèreté en bouche, mais surtout par fierté locale. Comme chaque année dans le Doubs, la galette comtoise est très prisée. Rendez-vous dans la boulangerie familiale "Maison Viennet" pour découvrir une recette qui se transmet de père en fils. Tout commence avec la garniture. Pour ce faire, il faudra de l'eau, du beurre, du sucre, de la farine, des œufs, de la crème épaisse et de la fleur d'oranger. On commence par mélanger l'eau et le beurre puis on rajoute le sucre et on met à chauffer. Une fois le tout en ébullition, il faut y ajouter la farine, puis les œufs, sans oublier bien sûr la fleur d'oranger. Le tout doit ensuite reposer une nuit entière au frigo. En attendant, on met la main à la pâte pour préparer la brioche qui servira de base à la galette. Les deux parties peuvent ensuite être assemblées, en n'oubliant pas d'insérer les deux fèves. Ensuite, pas plus de 30 minutes au four. Cette recette n'a pas changé depuis plus de 60 ans. On raconte même que c'est elle qui est à l'origine de la galette des rois. TF1 | Reportage C. Eckersley, G. Martin