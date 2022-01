Epiphanie : la traditionnelle galette des rois à la frangipane

Chaque première semaine de janvier, c'est la première dégustation tant attendue dans une boulangerie. Il s'agit d'une galette traditionnelle à la frangipane et une plus originale à la crème de maroilles au chocolat. Verdict : la frangipane, c'est le goût de l'Epiphanie. Vous en raffolez, mais en connaissez-vous l'origine ? Une institution de l'art culinaire forme chaque année près de 20 000 futurs chefs. Tous, sans exception, doivent maîtriser les techniques et l'histoire de la galette des rois à la frangipane. L'histoire débute avec une pâte feuilletée, quand la pâtisserie portait encore le nom de "gâteau des rois". Un feuilletage certes, mais toujours pas de frangipane. Plusieurs théories subsistent quant à son origine. Au XVIe siècle, Catherine de Médicis aurait obtenu les secrets de la crème d'amandes du comte italien Cesare Frangipani. Une offrande pour son futur mariage avec Henry II. Mais c'est bien plus tard, au XVIIe siècle, que la recette aurait évolué à la demande de Louis XIV. Il souhaitait l'introduire dans le gâteau des rois. TF1 | Reportage C. Abel, A. Malavaux.