Epiphanie : les rois mages défilent à Aubagne

Les Aubagnais fêtent l'Epiphanie ce 6 janvier 2020. Pour l'occasion, un défilé des rois mages est organisé au cœur de la ville. Chaque année, cette tradition du Noël provençal est perpétuée pour rendre hommage aux anciens. Tous accompagnent Balthazar, Melchior et Gaspard, pour rendre visite au petit Jésus à l'église afin de lui offrir leur présent. Une procession qui attire toujours autant les habitants et à laquelle ils sont très attachés.