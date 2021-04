Épisode de gel : quelle est l'ampleur des dégâts ?

Les agriculteurs français ont été victimes d'un épisode de gel particulièrement difficile. Du jamais-vu depuis la révolution agricole dans les années 50. En effet, 80% des vignobles français ont été frappés par cette catastrophe. La partie Est du pays, notamment la Bourgogne, le Jura, Le Beaujolais ou encore la Vallée du Rhône ont beaucoup souffert. D'énormes dégâts ont également été constatés sur la production de fruits. Dans la Drôme et l'Ardèche, on peut parler d'apocalypse. Dans ces départements, beaucoup de producteurs d'abricots, de cerises, de poires ou de kiwis ont perdu 100% de leurs récoltes. Sur la globalité du bassin, les chiffres se situent entre 60 et 100% de pertes. Pour les légumes, la récolte des petits pois de l'Hérault ou des asperges d'Alsace serait détruite à 100%. Il est à noter que le régime de calamité a été déclenché par la ministre de l'Agriculture. C'est un peu l'équivalent de l'état de catastrophe naturelle quand il y a une inondation.