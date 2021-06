Épisode orageux : les explications d'Evelyne Dhéliat

Selon Evelyne Dhéliat, nous sommes face à ce qu'on appelle un conflit de masses d'air. "On a de l'air extrêmement chaud sur le pays depuis quelques jours. On s'en est bien aperçu. Il y a également de l'air froid en altitude", explique-t-elle. La différence de température entre ces deux masses d'air est à peu près de 30°C. C'est énorme comme écart. Plus l'amplitude thermique est importante, plus les orages sont violents. Quant à la durée, elle s'explique par la présence d'une goutte froide. Ce sont des nuages qui tournent sur eux-mêmes et qui reviennent sans cesse. Avec l'air chaud, ils ont du mal à s'évacuer, parce qu'on n'a pas de flux actuellement sur le pays. Des orages sont encore prévus ce mardi après-midi et mercredi. A partir de vendredi, la fameuse goutte froide devrait quitter l'Hexagone.