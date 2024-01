Épluchures, coquilles… le tri devient obligatoire

Il est midi, Jean-Louis passe en cuisine. Au menu aujourd'hui, c'est soupe de légumes. Mais depuis un an et demi, ces épluchures ne partent plus à la poubelle, mais dans ce seau, puis dans le composteur. Si Jean-Louis est convaincu, d'autres ont plus de doute. Inculquer les bons réflexes, c'est la mission d'Agnès. Elle apprend aux habitants à bien se servir des bacs collectifs. Elle explique : "le but va d'être de mélanger et d'aérer, et d'ajouter des déchets verts broyés ; c'est la matière structurante et si on le fait bien ce geste, il n'y pas d'interdit dans le composteur". Après six mois de maturation, on récolte du compost mature. Aujourd'hui, deux Français sur trois se retrouvent sans solution. Le problème, la loi ne prévoit aucune sanction pour les collectivités qui ne joueraient pas le jeu. L'enjeu est de taille pour la population. Tous les ans, chacun d'entre nous jette en moyenne 83 kilos d'ordures ménagères compostables. TF1 | Reportage T. Vartanian, M. Scarzello