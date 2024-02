Époux Manouchian : des résistants étrangers au Panthéon

Depuis plusieurs jours, le Panthéon s'apprête à accueillir Manouchian et son épouse Mélinée. Aux grands hommes, la patrie est reconnaissante. Rescapé du génocide arménien, le poète et militant communiste arrive dans l'Hexagone à 19 ans. Il prend la tête d'un groupe de résistants, tous étrangers comme lui. Selon les Nazis, il est responsable de 56 attentats qui ont fait 150 morts. Il est arrêté puis fusillé le 21 février 1944 au mont Valérien. Avant de rejoindre le Panthéon, son cercueil a été honoré mardi soir une dernière fois. Dans la clairière où il a été fusillé, ont résonné les mots de la lettre qu'il a écrite à son épouse dans ses derniers instants : "Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit". Parmi les personnes présentes, des descendants de Manouchian et de ses compagnons. Après leur exécution, l'Allemagne en a fait des terroristes sur la célèbre affiche rouge placardée dans tout le pays, installée aujourd'hui en face du Panthéon pour accueillir Manouchian et son épouse. TF1 | Reportage L. Zajdela, M. Ravier, W. Wuillemin