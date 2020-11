Épuisés par la deuxième vague, les soignants espèrent que les Français ne seront pas imprudents

Même si le pays a franchi mardi la barre des 50 000 morts du Covid, la situation s'améliore dans les hôpitaux. Le nombre d'admissions continue en effet à baisser et les services de réanimation commencent à désemplir. Pour avoir une idée, l'hôpital de Montélimar (Drôme) accueillait cinq patients par jour au plus fort de la deuxième vague. Désormais, c'est ce même nombre, mais par semaine. Le gouvernement a d'ailleurs évoqué qu'une campagne massive de vaccination pourrait aussi commencer d'ici fin décembre ou début janvier. L'objectif étant de continuer à faire baisser le nombre de malades. De bonnes nouvelles, mais le personnel hospitalier n'en sort pas indemne. Entre fatigue et anxiété, il a le sentiment que l'épidémie n'est toujours pas terminée. Il estime également que ses conditions de travail ne se sont pas améliorées. De ce fait, l'annonce d'un prochain déconfinement, même progressif, ne laisse personne indifférent. "On craint toujours, j'espère me tromper, une nouvelle vague après les vacances de Noël", nous a confié le docteur Henri Osman. Le retour à une vie normale ne doit surtout pas être synonyme à un relâchement.