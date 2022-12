Equiper sa maison pour bien vieillir chez soi

Plusieurs fois par semaine, Caroline Ponthiaux Rayer, coordinatrice grand-âge, se rend chez Hermina pour surveiller si tout va bien, si elle mange suffisamment et si le moral est bon. Pour cause, à 79 ans, Hermina est seule suite au décès de son mari. "Mon rôle, c'est de coordonner l'ensemble de services dont peut avoir besoin une personne pour rester à domicile. Aussi bien tout ce qui va être les prestations médicales et paramédicales", nous confie-t-elle. Un des souhaits de Caroline est de faire enlever certains tapis du salon pour éviter les risques de chute. Obtenir des aides financières, surveiller les factures et les impôts, Caroline doit tout gérer. Un travail que les fils de Hermina ne peuvent pas faire. Quand on ne peut s'offrir le travail d'un candidat le travail d'une coordinatrice qui s'élève en moyenne 350 euros par mois, un salon propose actuellement des nouveautés technologiques comme ces petites montres ou ces pendentifs de douze grammes. Autres nouveautés, un écran ouvert 24h/24 chez la personne âgée, quand il sonne, il suffit d’appuyer sur le bouton pour parler à ses enfants. Tout est fait aujourd'hui pour faciliter la vie de nos ainés. TF1 | Reportage J. Chubilleau, F. Maillard, S. Hernandez