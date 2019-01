Comment équiper sa voiture pour pouvoir rouler sous la neige ?

Depuis l'arrivée de la vague de froid, les réservations pour s'équiper de pneus neige se succèdent chez certains garagistes. Non obligatoire dans le pays, cet équipement est conseillé dès que le thermomètre passe sous les 7°C. La pose de quatre pneus peut varier de 250 à 1 200 euros, dépendant de la marque et de la taille de ceux-ci. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.